Gecekondu bahçelerini uyuşturucu serasına çevirmişler

Alınan bilgilere göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştırırken, kenar mahalledeki iki ayrı gecekondu uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Alına ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Uyuşturucu serasına çevrilen bahçeye düzenlenen operasyonda 4 bin 500 gram kök halde 113 Hint Keneviri, 664 gram esrar, 216 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 34 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 170 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.T., S.E. ve 18 yaşından küçük bir çocuk yakalanarak gözaltına alındı.



Polisin olay ile ilgili tahkikatı devam ediyor.