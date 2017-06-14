İşe yetişmek isterken canından oluyordu

Kaza, bugün sabah saat 07.30 sularında Altıntaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için motosikletiyle Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden inşaat işçisi Fehmi E. (55), kırmızı ışıkta geçince Namık Kemal Caddesi'ne geçmek amacıyla duran Alaattin U. Yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yolun kenarındaki kaldırıma çarparak bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü Fehmi E.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.