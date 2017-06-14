Kahraman polis genç kızı son anda böyle kurtardı

Adana'nın Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45129 sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı ismi açıklanmayan 20'li yaşlardaki genç kız evinin çatısını çıkarak intihar etmek istedi.



Ailesi durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin çatısına çıkarak genç kızı ikna etmeye çalıştı. Genç kız ikna edilemeyince, polisler dikkatini dağıtmak istedi ve kıza sigara uzatıldı.



Genç kadın sigarayı yaktığı sırada, durumu fırsat bilen polis memuru kızın arkasından yavaşça yaklaştı. Polis memuru daha sonra genç kızı sağ koluyla sarıp kendine doğru çekti.

Genç kadın tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edildi, ardından polis merkezine götürüldü.