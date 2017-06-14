Kazada yaralananların yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi

Kazayı duyan yaralı yakınları, yerdeki kanları görünce, minibüsü parçalamak istedi. Polis öfkeli kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı. Kaza merkez Seyhan İlçesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yakınlarının cenazesinden dönen Ejder Karmış, yönetimindeki 01 SJ 932 plakalı otomobille kavşağa kontrolsüz çıkınca, İlhami Güvener yönetimindeki 16 NKT 76 plakalı lüks minibüs ile çarpıştı. Hızını alamayan otomobil, trafik ışığına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Ejder Karmış ile beraberindeki akrabaları Bahriye Karmış, Fadime Karmış ve Zeliha Karmış yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınlarının kaza geçirdiğini öğrenen yaralı yakınları ise olay yerine gelip, yoldaki kanları görünce sinir krizi geçirdi. Minibüse doğru koşan bir kadın, "Bize bu çarptı" diyerek aracın camları yumrukladı, sileceklerini kırdı. Bazı yakınları da devrilen trafik ışığının plastik parçasını alarak minibüsün camlarına vurdu, polis aracı parçalamak isteyenlere biber gazıyla müdahale etti. Minibüs sürücüsü İlhami Güvener ise ekipler tarafından kaza yerinden götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.