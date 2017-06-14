Kirli eldiven skandalında 7 yıl sonra karar çıktı

Cem Garipoğlu tarafından hunharca öldürülen Münevver Karabulut'un otopsi skandalında, Adalet Bakanlığı'nın, Karabulut ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut'un otopsisi sırasında Adli Tıp Kurumu'nda meydana gelen skandalda, Karabulut'un iç çamaşırına erkek cesedinden sperm bulaşmış ve yanlış rapor hazırlanmıştı. Durum ortaya çıkıp personelin otopsi sırasında aynı eldivenle iki cesede müdahale ettiği ortaya çıkınca Karabulut ailesi Adalet Bakanlığı'na 2010 yılında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Davanın açıldığı İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi verdiği ilk verdiği kararda bakanlığın 25 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Ailenin avukatının Danıştay'a itirazı üzerine karar bozuldu. Bunun üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yeni bir karar vererek Adalet Bakanlığı'nı Karabulut ailesine 225 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme gerekçesinde, ailenin, maktulün iç çamaşırlarında bir de sperm bulunduğu hususunu otopsi raporu ile öğrenmeleri üzerine bu mağduriyetin katlanarak arttığı vurgulandı. Mahkeme gerekçede, "Davalı idare personelinin, daha önceki bir otopside kullanılan eldivenleri değiştirmeksizin davacıların yakınının otopsisinde de kullanarak gerçekleştirmesi sonucunda sperm bulgusunun ortaya çıkması üzerine, daha detaylı bir inceleme yapılmaksızın bu olguya otopsi raporunda da yer vererek maktulün vefatından önce cinsel ilişkiye girdiği düşüncesinin ailesinde yer etmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda manevi tazminat talebinin kabulü gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi. Kararda davacıların manevi tazminat talebinin kabulüyle 225 bin TL'nin dava açma tarihi olan 19 Nisan 2010 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Karabulut ailesine ödenmesine hükmedildi.