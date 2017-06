Mahalleli 'Tuvalet sapığı' için baltalı nöbet tutuyor

Adapazarı Güllük Mahallesi'nde son günlerde tuvalet ve banyo pencerelerinden başını sokarak içeride bulunanları izleyip, tacizde bulunan sapık büyük korku yarattı. İddialara göre 2 bin 500 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlar tuvalet sapığı yüzünden günlerdir uyku uyumuyor. Mahalleli iftardan sonra ellerine sopa, balta ve kesici aletler alarak sokakta sapığı yakalamak için nöbet tutuyor. Polis ise yaklaşık 10-15 kişiye tacizde bulunan kişiyi yakalamak için mahallede sabaha kadar devriye geziyor. Mahalle halkı korkularının son bulması için tuvalet sapığının bir an önce yakalanmasını istedi.

"BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİM"



17 yaşındaki Funda Güngör sapığın pencereden kendisine bakıp kaçtığını belirterek, "Tuvaletteydim, ses geldi, başımı kaldırdım pencerede başı gözüküyordu. Bağırarak babamdan yardım istedim. Dışarıya çıktığımızda göremedik, kaçmıştı. Ertesi gün nöbet tutuyorduk yine evin bahçesine girerken gördüm. Annemle yöneldik, bizi fark edince kaçtı. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Uzun boylu, kirli sakallı biri" dedi.

Sapığın ışığı açık gördüğü an geldiğini söyleyen Erol Gümüşpala, "Kızlarımız, biz tuvalete girmeye çekiniyoruz. Işığı açık bulduğu an giriyor, pencereyi açıyor, bir şeyler söylüyor ondan sonra kaçıyor. Ama yakalarsak işini bitireceğiz. Temiz bir dayak yiyecek ondan sonra polise teslim edeceğiz. 15 gündür burada ama yakalayamıyoruz" diye konuştu.



Namık Güngör ise Ramazan ayından bu yana sapığın banyo ve tuvalet pencerelerinden baktığını belirterek, şöyle konuştu:



"İnsanları çıplak görmek için banyoların pencerelerinden bakıyor. Herkes gördü mahallede, oradan buradan atlıyor. Her akşam kovalıyoruz. Balta elimizde nöbet tutuyoruz. Gece sabaha kadar geziyoruz buralarda elimizde baltalarla. Yakalarsak çok fena yapacağız onu."