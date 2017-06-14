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- çekiliş sonucu - 14 Haziran 2017

AA

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Giriş Tarihi: 14.6.2017 21:58 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 21:59
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 14 Haziran 2017

tarafından düzenlenen oyununun 835'inci hafta çekilişi yapıldı. 14 Haziran 2017 itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 2, 17, 20, 23, 33 ve artı 4 olarak belirlendi. na göre 5 artı 1 bilen çıkmayınca gelecek haftaya devretti. 835'inci hafta hakkında tüm detaylar haberimizde

tarafından düzenlenen oyununun 835'inci hafta çekilişi yapıldı. 14 Haziran 2017 itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 2, 17, 20, 23, 33 ve artı 4 olarak belirlendi. na göre 5 artı 1 bilen çıkmayınca gelecek haftaya devretti. İşte 835'inci hafta hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 925 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 223 kişi 299 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 882 kişi 30 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 785 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 988 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 389 kişi 5 lira 85'er, 1 artı 1 bilen 176 bin 15 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 557 bin 64 lira 25 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 886 bin 177 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 494 bin 306 lira 19 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 14 Haziran 2017
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