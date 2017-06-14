Öldürmeden önce kamerayı sormuş

İzmir Ödemiş'te 4 gün önce parkta kaybolduktan sonra önceki gün komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin
Atik'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; 33 yaşındaki zanlı Şükriye T., cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Ceylin'i parkta oynarken görünce önce su verdi. Ardından da para verip "Git bakkaldan dondurma al gel. Oğlumla beraber yiyin" diye kandırarak eve çağırdı. Evde çocuğu öldüren kadın, cesedi de çocuk odasındaki sandığa sakladı. Aynı gün evde arama yapan polis, sandığa bakmadığı için ceset bulunamadı. Zanlı Şükriye T. normal yaşamına devam ederken, çevreye ağır kokular yayılınca vahşet ortaya çıktı. Karşı apartmanda oturan Nihal Çavdar ifadesinde T.'nin, Ceylin kaybolmadan bir gün önce yanına gelerek, "Bizim apartmandaki komşularımdan birinin 10 bin lirası kayboldu. Sizin apartmanın girişindeki güvenlik kamerası bizim girişi görüyor mu" diye sorduğunu söyledi. Ceylin kaybolduktan sonra da dede Mustafa Atik'in kolundan tutup, "Gel Mustafa Amca burada güvenlik kamerası var. Görüntülere bakalım" dediğini anlatarak, "Daha önce çocuklarını kaybettiği için psikolojisinin bozuk olduğunu duydum" dedi. Dede Mustafa Atik ise katil zanlısı için "15 kez çöp atma bahanesiyle çıkıp, ipucu olup olmadığını soruyordu. Elleri ve ayakları titrer bir halde yanıma gelip, 'Mustafa Amca, bir ipucu bulursan bana haber ver. Ceylin'i kaçıran kişi bulunursa bana ver, lime lime doğrayacağım' diyordu" dedi. Babaanne Ülkü Atik ise "Cani kadın, çocuğumu yatırmış, yanında üç gün yemek yemiş, kahvaltı etmiş. Bir de gelip bana sarıldı" diye gözyaşı döktü
BAŞINA DARBE ALMIŞ
Ceylin Atik'e Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İlk belirlemelere göre Ceylin'in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz tespit edildi. Ayrıca raporda, sütur (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) bulundu. Cesedin üzerinde tecavüze dair herhangi bir bulguya ise rastlanmadı. Ceylin dün Ödemiş Ahrant Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın tabutuna beyaz gelinlik ve kırmızı güller bırakıldı. Cenazeye kızını 7 yıldır görmediği belirtilen anne Ayşe Yılmaz da katıldı.
ZANLININ İKİ ÇOCUĞU DA ÖLMÜŞ
Katil zanlısı Şükriye T.'nin küçükken çocuğu olmayan halasına evlatlık verildiği tespit edildi. Ayrıca zanlının daha önce dünyaya gelen iki kızından birisini 1.5 yaşında yataktan düştüğü için, diğerini de 6 aylık olduğunda rahatsızlığından kaybettiği belirlendi. Bu nedenle de psikolojik tedavi gördüğü ve zaman zaman da sorunlar yaşadığı çevresindekilerce ifade edildi.
CEYLİN'İN HAYATI DRAM ÇIKTI
Küçük
Ceylin'in anne ve babasının 7 yıl önce boşandığı ve farklı kişilerle yeniden evlendikleri belirlendi. Anne Ayşe Yılmaz, Ödemiş'te oturmasına rağmen kızını o günden beri aramamış. Ceylin'i dedesi ve babaannesi büyütmüş. Babaannesini annesi olarak bilmiş. Anne Ayşe Yılmaz, "Hamileyim, kız bebek bekliyorum. Ceylin'i 7 yıldır psikolojisi bozulmasın diye görmedim" dedi.