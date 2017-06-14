Sınırda izdihamı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 12:09
Sınırda bayram izdihamı

Ramazan ı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen lilerin 'teki Öncüpınar 'ndan geçişleri devam ediyor. Ülkelerine gitmek için sahur vakti sınır kapısına akın eden Suriyeliler izdihama neden oldu

Valiliği tarafından 13- 23 Haziran tarihleri arasında 'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgelerine nedeniyle gidiş- dönüşlere izni verileceğini duyurmasının ardından ülkesine gitmek isteyen yüzlerce Suriyeli, dünden itibaren Öncüpınar 'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Dün başlayan ve bugün de devam eden geçişler sırasında meydana gelen izdihamda çok sayıda kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamda fenalaşanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yanlarında kişisel eşyasını götürülmesine izin verilen Suriyeliler, pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartlarını göstererek İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geçiyor.

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye'ye dönebilecekler.

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Sınırda bayram izdihamı
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