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Zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi
Giriş Tarihi: 14.6.2017
16:07
Güncelleme Tarihi: 14.6.2017
16:51
Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç birbirine girdi.
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