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Zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi

Giriş Tarihi: 14.6.2017 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 16:51
Zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi

Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç birbirine girdi.

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Zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi
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