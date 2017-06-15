Başkentte apartman dairesinde patlama

Ankara'nın Mamak ilçesinde Çağlayan Mahallesi 288. Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede şiddetli patlama oldu. Daha sonra yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Dairede yaşayan ve vücudunda yanıklar oluşan Ferhat Y, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği bildirilen patlama nedeniyle cam ve çerçeveleri kırılan dairede büyük çapta hasar oluştu.