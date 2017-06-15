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Başkentte apartman dairesinde

Giriş Tarihi: 15.6.2017 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 06:44
Başkentte apartman dairesinde patlama

'ta bir evde gaz sıkışması sonucu oldu ve ardından yangın çıktı. Evde yaşayan bir kişi vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

'nın ilçesinde Çağlayan Mahallesi 288. Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede şiddetli oldu. Daha sonra yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Dairede yaşayan ve vücudunda yanıklar oluşan Ferhat Y, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği bildirilen patlama nedeniyle cam ve çerçeveleri kırılan dairede büyük çapta hasar oluştu.

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Başkentte apartman dairesinde patlama
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