Gençleri yol ortasında bayıltan yeni zehir: Ev yapımı uyuşturucu

Medyaya sık sık 'içler acısı manzara' gibi başlıklarla yansıyan uyuşturucu bağımlısı gençlerin görüntülerinin altında ev yapımı uyuşturucunun yattığı ortaya çıktı. Karar'ın Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kamuoyunda 'zombi' olarak tabir edilen uyuşturucu bağımlısı gençlerin artışında yurtdışında üretilen bonzai gibi sentetik uyuşturucuların kullanımındaki artış yatmıyor. Yürümekte, konuşmakta zorlanan zaman zaman baygın halde görüntülenen gençler yeni yeni palazlanan 'evde uyuşturucu sektörü'nün kurbanı.



BONZAİ PAHALI OLUNCA EV YAPIMI UYUŞTURCUYA YÖNELDİLER

Çeşitli otlar ve zehirli kimyasalların karıştırılmasıyla hazırlanan ev yapımı uyuşturucular, yurtdışında üretilen bonzainin pahalı olması ve Emniyet'in operasyonları nedeniyle az bulunması nedeniyle daha çok rağbet görmeye başladı. Emniyet yetkilileri yavşan otu ile damiana çayı yapraklarına sinek ilacı, aseton gibi farklı kimyasallar püskürtülerek hazırlanan uyuşturucunun gençler arasında yayıldığı bilgisini paylaşırken "Bu tarz uyuşturucular vücudu çabuk zehirliyor. İkinci ya da 3. kullanımda ölüm kaçınılmaz" uyarısını yaptı.



EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Yeni zehir sektörünün hızla yaygınlaşması Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de hareke geçirdi. Son yıllarda merdiven altı üretimde artış gösteren uyuşturucu maddelerin önlenmesine yönelik bir rapor hazırlayan Emniyet, İçişleri Bakanlığı'ndan önlem alınmasını istedi. Raporda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bazı bitki türlerinin ithalatı ve satışlarında sınırlamalara gidilmesi istendi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı tespitlerde, özellikle sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 'yavşan' otu ile 'damiana' çayının satışlarında sınırlama getirilmesi talep edildi. Raporda, aktarlarda kolaylıkla satılan bu bitkilerin satışına sınırlama ya da yasak getirilmesi gerektiği belirtidi.