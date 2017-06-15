İzmir'deki silahlı yaralama

Alınan bilgiye göre, Ebru Esen K'nın (24) erkek arkadaşı olduğunu öne süren ve onu silahla vurduktan sonra gözaltına alınan Arif K'nın (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arif K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Ebru Esen K'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ebru Esen K, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Arif K. ile dün Karşıyaka'da bir kafede buluşmuştu. Konuşma sırasında Ebru Esen K'nın Arif K'dan ayrılmak istediğini söylediği öne sürülmüştü. Aralarında tartışma çıkan bu kişilerden Arif K, tabancayla kadını vurarak yaralamış ve olay kafenin güvenlik kameralarına yansımıştı.