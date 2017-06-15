Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 15 Haziran 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 504'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 9, 13, 17, 23, 48 ve 51 oldu. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 20 milyon 706 bin 893 liralık ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 20 milyon 706 bin 893 lira 38 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 504. hafta çekilişinde 5 bilen 124 kişi 8 bin 992 lira 95'er kuruş, 4 bilen 7 bin 404 kişi 162 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 148 bin 565 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 4 milyon 380 bin 367 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 162 bin 881 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 769 bin 846 lira 67 kuruş kamuya aktarılacak.