Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı

Konacık sanayi sitesinde kaporta ve boya işi yapan ustaya arabasını boyatmak için bırakan A.Ç. isimli şahıs, ustayla tartıştıktan sonra bir bidon mazot alarak kaporta - boya dükkanının önünde arabasını yakmaya kalkıştı. Bir anda arabasının ve kendi üzerine mazot dökerek bağırmaya başlayan A.Ç., "Kendimi de arabamı da yakacağım" dedi. Şahsı gören sanayi esnafı olayı polise, itfaiye ye ve 112 acil ekibine haber verdi.

KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Ellerinde yangın tüpleriyle bekleyen esnaf A.Ç'nin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki mazot dolu bidonu aldı. Polis ekiplerini gören A.Ç. daha sonra kendini dükkanın tuvaletine kilitledi. Yaklaşık yarın saat A.Ç. ile konuşan polis ekipleri adamı ikna etmeyi başardı. Gözaltına alınan A.Ç polis ekipleri tarafından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.