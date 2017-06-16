Avrasya Tüneli’nin açılması trafiği rahatlattı

Yeni projelerin ve yollardaki değişimlerin trafiğe olan etkisini ölçmek için yapılan analiz sonuçlarını açıklandı. Yandex Navigasyon'un Mart 2016 ile Mart 2017 dönemlerini karşılaştıran analizine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olumlu etkisinin ardından Avrasya Tüneli'nin de açılması trafiği önemli ölçüde rahatlattı. Bir başka önemli değişim de köprülerdeki ek şerit uygulamasının kaldırılmasıyla yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde karşı yön için ek şerit açılmayınca sabah 07.00 - 10.00 saatleri arasındaki bekleme süresi 16-17 dakikadan 2 dakikaya kadar düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde sabah trafiği ek şerit açılmadığı için 20 dakikadan 'sıfır' seviyesine kadar geriledi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE BEKLEME SÜRESİ AZALDI

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2016'ya kıyasla 2017'de sabah saatlerinde büyük bir rahatlama gözlemlendi. Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık 2016 tarihinde açılmasının ardından trafik düzenli olarak azaldı. Öte yandan karşı yön için yapılan ek şerit uygulaması Şubat 2017'de kaldırıldıktan sonra sabah 07.00 - 10.00 saatleri arasında trafikte bekleme süresi 16-17 dakikadan 2 dakikaya kadar düştü. Sabah saatlerinde yaşanan bu durumun aksine akşam saatlerinde ise 2016'ya göre bir değişiklik olmadığı ancak ek şerit açılmadığında oluşabilecek trafik yükünü Avrasya Tüneli'nin aldığı görüldü. Anadolu-Avrupa yönünde Altunizade 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda trafikte bekleme süresi sabah saatlerinde 25 dakika kadar artarken, akşam saatlerinde ise 20 dakika azalma gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde ise 2016'nın Mart ayı ile 2017'nin Mart ayı arasında büyük bir fark ortaya çıktı. Avrupa-Anadolu yönündeki trafikte bekleme süresinde sabah saatlerinde 30, akşam saatlerinde 35 dakikalık bir azalma gözlemlendi.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE 'SIFIR' TRAFİK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa-Anadolu yönünde sabah trafiği ek şerit açılmadığı için 20 dakikadan 'sıfır' denebilecek seviyeye kadar düştü. Kamyon trafiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne verildiği için gün içinde de aynı azalma devam ederken, akşam trafiğinde ek şerit uygulaması kaldırılmasına rağmen daha fazla artış yaşanmadı ve geçen yıla göre bir değişiklik olmadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde Anadolu-Avrupa geçişlerinde ise bir yoğunluk artışı görünürken, akşam iş çıkışı saatlerine bakıldığında önemli bir rahatlama olduğu kaydedildi. 2016'da akşam saatlerinde bekleme süresi 30 dakikalarda iken 2017'de 5 dakikaya kadar düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü öğle saatlerinde kullanan sürücüler ise herhangi bir trafik yoğunluğuyla karşılaşmadan rahatça rotalarında ilerledi.

BAKIRKÖY KENNEDY SAHİL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK SONLANDI

Yandex Navigasyon'un analizine göre Avrasya Tüneli'nin olumlu etkilediği bölgelerden biri de Bakırköy'deki Kennedy Sahil Caddesi oldu. Avrasya Tüneli'nin devreye girdiği 2016 sonundan itibaren Kennedy Sahil Caddesi'nde sabah 08.00 civarında trafik tamamen ortadan kalkarken, akşam saat 17.00'de de trafik yoğunluğu sürücüleri sevindirecek noktaya ulaştı. 2016'da sabah 8.00 civarında trafikte 25 dakikayı bulan ve sürücüleri bunaltan bekleme süresi, 2017'nin Mart ayında tamamen yok oldu. Kennedy Sahil Caddesi'nde sürücüler 2016'da akşam saatlerinde ise 30 dakikadan fazla trafik çilesi çekiyordu. Mart 2017'de ise Avrasya Tüneli'nden devreye girmesiyle trafik ortadan kalktı ve hayat kolaylaştı.

Avrupa Otoyolu - TEM yönünde 3. köprü bağlantısının açılmasıyla büyük rahatlama yaşandığı gözlemlenirken, öğle trafiğinde 2016'nın Mart dönemine göre 20 dakikalık bir düşüş kaydedildi. TEM Sancaktepe - Ataşehir yönünde ise sabah saatlerinde 10, öğle saatlerinde 20 dakikalık bir rahatlama yaşandı. Bölge trafiğindeki bu rahatlama, 3. köprü bağlantı yolunun açılmasının ardından kendini gösterdi.

TRAFİĞİN ARTTIĞI BÖLGELER

Avrasya Tüneli'nin hizmete girmesinden sonra kritik noktalarda trafik azalırken, 2017 itibarıyla Anadolu Yakası'nda saat 14.00'ten sonra yoğunluğun arttığı gözlemlendi. İş çıkış saatinde ise trafikte bekleme süresi 15 dakika kadar arttı. Anadolu-Avrupa yönünde 1. köprüye doğru E5 üzerinde bekleme süresi sabah 08.00 civarında 11 dakikadan 15 dakikaya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla beraber Mahmutbey Gişeler'de Avrupa-Anadolu yönündeki yoğunluk ise azalmadan devam etti. Mart 2017'de sabah saatlerinde bekleme süresi 25 dakikaya, akşam iş çıkışı saatlerinde ise 10 dakikadan 40 dakikaya çıktı.