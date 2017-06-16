Bilecik'te vahşet: 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü
Bilecik'te vahşet: 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 16.6.2017 07:40Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 07:40
İkili arasında tartışma başlayınca Hüseyin Kartal 8 aylık hamile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından kendi cep telefonu ile 155 arayarak “Karımı bıçakladım. Adres Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanı” diyerek telefonu kapattı.
Bilecik'te hakkında uzaklaştırma kararı olan Hüseyin Kartal 8 aylık hamile eşi Melike Kaygın Kartal'ın kaldığı eve geldi. İkili arasında tartışma başladı. Hüseyin Kartal, 8 aylık hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.