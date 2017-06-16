Fenalaşan arkadaşları yerde yatarken onlar okeye devame etti

Olay, dün gece Urfa'nın Birecik İlçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Okey oynayan arkadaşlarının yanına giden Ahmet Kayın, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere yığıldı.Kayın için olay yerine sağlık görevlileri çağırıldı. İhbarla gelen acil sağlık görevlileri, yerde baygın yatan Kayın'a müdahale etti.

Bu sırada Kayın'ın arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. İlk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.