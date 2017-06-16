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Fikirtepe'de yoluna otomobil girdi

Giriş Tarihi: 16.6.2017 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 09:32
Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi

Fikirtepe durağı yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metrobüs yoluna girdi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çelik bariyerleri aşarak yoluna girdi.

Alınan bilgiye göre, E.M'nin (20) idaresindeki 34 HH 5669 plakalı araç, Kadıköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çelik bariyerleri aşarak Fikirtepe'de metrobüs yoluna girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

dan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda 45 dakika trafik tek şeritten kontrollü verildi. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi
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