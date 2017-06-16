Hamile karısını öldürdü, kendini ihbar etti

İddialara göre; merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal'ın kapısına uzaklaştırması olan kocası Hüseyin Kartal geldi. İkili arasında tartışma başlayınca Hüseyin Kartal 8 aylık hamile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından kendi cep telefonu ile 155 arayarak "Karımı bıçakladım. Adres Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanı" diyerek telefonu kapattı. Ardından ekipler olay yerine 112 ekiplerini yönlendirerek ağır yaralı kadını Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar.

"BEN PAZAR YERİNDEYİM, GELİN BENİ ALIN"

Polis ekiplerinin ardından Hüseyin Kartal aradığı telefondan geri aramaları üzere telefonuna ulaşamadılar. Hüseyin Kartal yaklaşık 5 dakika sonra eve 150 metre uzaklıktaki Pazar Pazarı mevkiine giderek tekrar 155 aradı. Telefondaki görevliye "Ben Pazar Pazarındayım. Gelin beni alın" demesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Burada ekipleri bekleyen Hüseyin Kartal'ı ekipler gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Öte yandan Hüseyin Kartal bıçakladığı karısının ikinci eşi olduğu öğrenilirken, ameliyata alınan 8 aylık kadının karnındaki bebeği sezeryanla alınarak yoğun bakıma alındı. Göğsünden bıçak darbeleri alan kadın ise; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.