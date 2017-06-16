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‘Hırsızlık yaparken

GÜRAY GÜRDAL

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 19:40
‘Hırsızlık yaparken çarpıldı’

’de, Habib Geldi isimli şüpheli, hırsızlık yapmak için girdiği da çarpılarak, ağır şekilde yaralandı.

merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesinin eski hizmet binası içerisinde bulunan ya giren Habib Geldi, bakır kablo çalmaya çalışırken çarptı. Ağır yaralanan Geldi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla birlikte olayın yaşandığı bölgeye gelen Geldi, trafo içerisindeki bakır teli çalmak için trafoya girdi. Trafodaki kabloyu kestiği sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, trafodaki kilidi keserek Habib Geldi'ye ulaştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Habib Geldi hastanede tedavi altına alındı.

Emniyet ekipleri, Habib Geldi'nin arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.Trafoda kabloları kesmek amacıyla kullanılan pense bulundu.

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‘Hırsızlık yaparken çarpıldı’
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