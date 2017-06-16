‘Hırsızlık yaparken çarpıldı’

MERSİN merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesinin eski hizmet binası içerisinde bulunan trafoya giren Habib Geldi, bakır kablo çalmaya çalışırken elektrik çarptı. Ağır yaralanan Geldi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla birlikte olayın yaşandığı bölgeye gelen Geldi, trafo içerisindeki bakır teli çalmak için trafoya girdi. Trafodaki kabloyu kestiği sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, trafodaki kilidi keserek Habib Geldi'ye ulaştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Habib Geldi hastanede tedavi altına alındı.

Emniyet ekipleri, Habib Geldi'nin arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.Trafoda kabloları kesmek amacıyla kullanılan pense bulundu.