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Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 13:20
İzmir'de deprem!

'in Urla İlçesi açıklarında, bugün saat 12.46'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğündeki bir meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Dairesi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 12.46'da, merkez üssü 'in Urla İlçesi açıkları Ege Denizi olan, yerin 6 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 12 Haziran Pazartesi günü de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı kentte korku ve paniğe neden olmuştu.

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İzmir'de deprem!
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