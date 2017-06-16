Kamyonetteki demir borular otomobilin camından girdi

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak Çamlıkent mevkiinden çarşı merkezine giden 38 yaşındaki Orhan Kışla yönetimindeki 17 RE 717 plakalı kamyonetin kasasında yüklü 3 metre uzunluğundaki demir borular, Kurtuluş İlkokulu yakınlarında iple bağlı oldukları kasadan yön değiştirerek düştü. Demir borular karşı yönden gelen 37 yaşındaki Serkan Toprak idaresindeki 59 LC 160 plakalı otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Otomobil sürücüsü Serkan Toprak, demir borunun başını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Toprak, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Orhan Kışla, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, araçlar ve demir borular polisin incelemesinin ardından yol üzerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.