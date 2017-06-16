Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırının sanıklarından Erhan Timuroğlu, 3.5 ay önce İstanbul Ataşehir'de uyuyan kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uyandırdıktan sonra erkek arkadaşıyla sinemaya gittiği için silahla öldürmüştü. Aylardır yakalanamayan Erhan Timurluoğlu bu süreçte bir iş adamının evini ve ofisini kurşunladı. Timurluoğlu bu kez kız kardeşinin erkek arkadaşı Bekir T.'nin Kadıköy Bostancı'daki galerisine kurşun yağdırdı. Kaleşnikofların kullanıldığı çatışmada yoldan geçen bir kişi hafif yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, dükkanın önüne yürüyerek gelen kimliği belirsiz şahıs, kaleşnikof silahla 20-30 el ateş ettikten sonra geldiği arabaya hızla bindi. Bu sırada Erhan Timuroğlu olduğu tahmin edilen ikinci şahıs da tabancayla iş yerine doğru ateş açtı.

Kardeş katili terör estiriyor





OLAY YERİNDE ARBEDE ÇIKTI



Saldırının olduğu sırada yoldan geçen bir vatandaş ile yan tarafta garsonluk yaptığı öğrenilen şahıslar hafif şekilde bacağından yaralandı. Araç kiralama şirketinin önünde bulunan araçlarda ve camlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle taraflar arasında da tartışma yaşandı. Polis, Bekir T.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. T., "Daha önce bu tarz tehditler alıyordum. O yüzden polisten koruma istedim ama vermediler. Şimdi sanki suçlu benmişim gibi beni darp ederek karakola götürdüler. Darp raporu aldım" dedi. Bekir T., "İçerde sohbet ederken çalışanlarımızdan biri bir anda "abi silah" diye bağırdı. Biz de geriye doğru kaçtık. İki kişi ellerinde silahla tarayarak geldiler. Araçtan çıkan ikinciyi net olarak gördüm Erhan Timuroğlu'ydu" dedi.

HAKKIMDA İNFAZ KARARI VAR

Ceylan'ın öldürülmesinin ardından SABAH'a konuşan Bekir T. "Timuroğlu Ailesi benim infazımı çıkarmış. Bununla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım. Benim çevreme ve şahsıma doğru eylem yapmaktalar" demişti. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği birimleri saldırıyla ilgii geniş çaplı çalışma başlattı. Mekanın önündeki boş kovanlar ve kurşun izleri incelemeye alındı.

GÜPE GÜNDÜZ TARAMA ANI KAMERADA

Kız kardeşini öldürdükten sonra İstanbul'da terör estirmeye devam eden Timuroğlu ve yanındaki kimliği belirsiz kişinin iş yerine saldırdığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkli bir Mercedes araçtan inen bir kişi elinde uzun namlulu silahla iş yerini aralıksız tarıyor. Daha sonra araçtan Erhan Timuroğlu olduğu iddia edilen ikinci kişi çıkıyor. O da birkaç el ateş ettikten sonra geldikleri araca binerek oradan uzaklaşıyor.

KARDEŞİNİ ANNE BABASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Sultanbeyli'de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ataşehir Feratpaşa Mahallesi'ndeki evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından geçtiğimiz şubat ayı sonunda tabancayla öldürüldü. Erhan Timuroğlu'nun, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Bekir T. ile sinemaya gittiği için öldürdüğü öne sürüldü. Ancak Bekir T. daha sonra yaptığı açıklamada, Ceylan Timuroğlu'nun sevgilisi olmadığını, olay günü de sinemaya gitmediğini açıkladı.

İŞ ADAMINDAN HARAÇ İSTEMİŞTİ

Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu, her yerde aranırken mayıs ayında bir iş adamından 200 bin dolar haraç almak için silahla ofisine giderek tehdit ettiği, iş adamı reddedince evini ve işyerini kurşunladığı ortaya çıktı. Polis, aylardır aradığı ancak bulamadığı Erhan Timuroğlu'nu yakalamak için çalışma yürütürken, saldırının hedefindeki Bekir T.'nin can güvenliği tehlikede. Olaydan sonra gelen telefonlarla tehditlerin sürdüğünü belirten T., "Beni, 'Sen artık bir ölüsün' diye tehdit ediyorlar" ifadesini kullandı.



Yaşanan son silahlı saldırıyla ilgili olarak Erhan Timuroğlu'nun yanı sıra yakınları Ç.T., M.T., C.T., C.F.A., S.A., H.A., C.A. ve M.A ile ilgili inceleme başlatıldı.