Kıskanç koca dehşeti

İzmir'de, Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden emekli olan Mehmet Sabırlı (57), yine aynı kurumda memur alan Dilek Mamalı ile 15 yıldır imam nikâhıyla evliydi. Aşırı kıskanç olduğu öğrenilen Sabırlı, dün sabah uyandıktan sonra kendisini aldattığından şüphelendiği eşiyle konuşarak, bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemediğini söyledi. Ancak iddiaya göre eşi küfürle yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, öfkesine yenilen Sabırlı mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Mamalı'yı kalbinden bıçakladı.Ardından paniğe kapılan Sabırlı durumu 112'ye bildirip evden kaçtı. 38 yaşındaki Mamalı, eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçış anı güvenlik kameralarına da yansıyan ve kısa süre sonra yakalanan Sabırlı ifadesinde, "Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Sabah uyandıktan sonra bu konuyu konuşmak için yanına gittim. Bana küfür etti. Bunun üzerine sinirlerime hâkim olamayıp bıçakladım" dedi.