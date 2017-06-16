Kız kardeşini öldürmekten aranan Erhan Timuroğlu galeriyi taradı

Sultanbeyli'de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından geçtiğimiz şubat ayı sonunda tabancayla öldürülmüştü. Olayın ardından her yerde aranan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu'nun geçtiğimiz Mayıs ayında ise bir iş adamından 200 bin dolar haraç almak için silahla ofisine giderek tehdit ettiği, iş adamı reddedince evini ve işyerini kurşunladığı ortaya çıkmıştı.

Her iki olaydan aranan Erhan Timuroğlu, Kadıköy'de bir galeride yaşanan silahlı çatışmada ortaya çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kalaşnikofların kullanıldığı çatışma saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde lüks bir otomobilin galerinin önüne yanaştığı görülüyor. Cadde üzerinde duran araçtan inen Timiroğlu ve bir kişinin ellerindeki kalaşnikoflarla galeriye doğru ateş açtıkları görülüyor. Galeri önünde duran bir kişinin hızla kaçtığı görülen görüntülerde Timuroğlu ve yanında bulunan kişinin geldikleri araçla kaçtıkları görülüyor.

Bugün neler oldu? (15 Haziran 2017)