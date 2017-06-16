O koca hakim karşısında

Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal, boşanma aşamasında olduğu kocası Hüseyin Kartal ile tartışması sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÇELİK YELEK VE POLİS ŞAPKASI GİYDİRİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Kartal, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından yoğun bir güvenlik önlemi altında Bilecik Adliye Sarayına getirilerek savcı karşısına çıkarıldı. Çelik yelek ve polis şapkası giydirilen katil koca basın mensuplarının "eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna cevap vermedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Hüseyin Kartal'ın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Melike Kaygın Kartal Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Günyarık köyünde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.