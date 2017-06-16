Terör mağdurlarına 212 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, terör mağdurlarına 2015 yılından bugüne kadar 212 milyon lira maddi destekte bulundu. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesine dikkat çekerken, "Kimse sahipsiz değil bu ülkede, kimse yalnız değil. Vatandaşlarımızın güvenliği de, sağlığı da, eğitimi de, sosyal durumu da bizim güvencemizde" dedi. Güvenlik güçleri teröre karşı amansız bir mücadele verirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da terör mağdurlarının yaralarını sarmak için seferber oldu. Bakanlık, terör mağduru ailelere, Türkiye'nin her köşesine yayılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığı ile elini uzatıyor. Bakanlık, 'Terör Zararı Yardımları' kapsamında şimdiye kadar on binlerce vatandaşa destek olurken, ilk defa Haziran 2015'te sağlanan 8 milyon liralık maddi destek, 2016'da 162 milyon liraya ulaştı. Terör mağdurlarına 2017 Haziran itibariyle yaklaşık 212 milyon liralık destek sağlandı. Terör mağduru ailelerin acil olan yol, gıda, giyim, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları da SYDV tarafından karşılanıyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, terör örgütleri yüzünden mağduriyet yaşayan vatandaşların yalnız bırakılmayacağını belirterek şunları söyledi: "Güvenlik güçlerimiz, fedakârca ve büyük bir kararlılıkla terörle mücadeleyi sürdürüyorlar. Milletimizin birliğine, devletimizin bekasına saldıran hainlere asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Terör örgütünün eylemleri, katliamları ve bu alçaklarla yapılan mücadelede birçok vatandaşımız psikolojik, sosyal ve maddi kayıplar yaşayabiliyor."