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Antalya'da 2 daha zehirlendi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.6.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 11:17
Antalya'da 2 köpek daha zehirlendi

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Gökdere Mahallesi'nde ikamet eden Emine Tekçe, evlerinin önünde besledikleri 2 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. 2 gün önce Ankara'da 12 köpek ve 1 kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledilmişti. Yine İstanbul'da 'nesli tehlikede' olarak tanımlanan, yetişkin 214 santimetre uzunluğundaki erkek bir Afalina türü yunus, 4 Haziran'da Tarabya sahiline ölü olarak karaya vurmuştu. Yunusun av tüfeğiyle katledildiği tespit edilmişti.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI'

Olayla ilgili jandarmaya haber verdiklerini kaydeden Tekçe, "Daha önce de bir köpeğimiz kustuktan sonra ölmüştü ancak biz zehirlendiğini aklımıza getirmedik. Bugün iki köpeğimizi daha ölmüş olarak bulunca konuyu kolluk kuvvetlerine bildirdik" dedi.

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Antalya'da 2 köpek daha zehirlendi
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