Cezasını iftar çadırında çalışarak çekiyor

Aykut Sungur (18), müşteki S.G'ye ait park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan aracı izinsiz olarak aldı. Araçla tur atan Sungur, kısa bir süre sonra polise yakalandı ve konu mahkemeye taşındı. Soruşturma dosyasını inceleyen Uzlaştırma Bürosu, konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirdi. Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırmacı avukat, tarafların anlaşmasını sağlayarak dava açılmadan olayın kapanmasını sağladı.

Müşteki S.G, aracını izinsiz olarak kullanan Sungur'dan, ramazan ayında olunması nedeniyle Sivas Belediyesi İftar Çadırında 10 gün ücretsiz olarak çalışmasını istedi. Talebi kabul eden Sungur ile müşteki S.G. arasında uzlaşma sağlandı ve dava açılmadan kapandı.

ÇOCUKLUK HEVESİ

Aykut Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, park halinde ve üzerinde kontak anahtarı bulunan araca hız tutkusu ve çocukluk hevesiyle binmek istediğini söyledi.

İftar çadırında masaların hazırlanmasında görev aldığını dile getiren Sungur, "Masalara ekmek, su ve yemek dağıtıyorum, temizlik yapıyorum. Cezamı 10 gün burada çalışarak ödeyeceğim." diye konuştu.

İftar çadırındaki görevinin saat 18.00 gibi başladığını 3 saat çalıştığını anlatan Sungur, "Cezamı hayır yaparak çekiyorum." ifadesini kullandı.

Sungur, ceza almaktan kurtulmasına vesile olan Uzlaştırma Bürosu görevlilerine ve müştekiye de teşekkür etti.