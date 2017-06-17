"Dur" ihtarına uymayan otomobil polis araçlarına çarptı

Alınan bilgiye göre, Düzce'de D-100 karayolundan Bolu yönüne giden 34 JN 0021 plakalı otomobilin içinde bulunan 2 kişinin diğer sürücüleri rahatsız ettiği ve trafiği tehlikeye attığı ihbarını alan polis ekipleri, aracın durdurulması için çalışma başlattı.

Karayolunun Kaynaşlı mevkisinde oluşturulan kontrol noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, Bolu Dağı yönüne gitti.Bunun üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden, Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.Şüpheli araç, Bolu Dağı Polisevi önünde oluşturulan kontrol noktasında da durmayarak Bolu istikametine doğru kaçmaya devam etti.Abant Kavşağı'ndan tekrar Düzce yönüne dönen otomobilin önü Elmalık Kavşağı'nda polis ekipleri tarafından kesildi.Önünü kesen 2 polis aracına çarpan otomobil, orta refüje çıktıktan sonra durdu. Kazada yaralanan araçtaki H.A, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Sürücü C.A, gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu için "dur" ihtarına uymadığı ileri sürüldü. Aracın içinde içki şişeleri olduğu görüldü.