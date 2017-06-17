‘Erken teşhis benim için büyük şans oldu’

ABD'nin New York kentinde geçen ay akciğer ameliyatı olan sanatçı Hülya Koçyiğit Türkiye'ye döndü. Eşi Selim Soydan'la birlikte THY'nin tarifeli seferiyle dün sabah 05.15'te New York'tan İstanbul'a gelen Koçyiğit "Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" dedi. Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda menajeri Sema Telli tarafından çiçeklerle karşılanan Koçyiğit, yaşadığı süreci gazetecilerle paylaştı. Ardından da evlerinde kendilerini bekleyen kızı ve torunlarının yanına gitti. İşte özetle anlattıkları:

KAZA: Bir kaza geçirdim. Kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım maalesef göğüs kanseri ameliyatı olmak için Amerika'daydı. Israrla "Anne bir röntgen çektirelim hiç olmazsa" dedi. Röntgende omurgamda bir kırık ve akciğerimde bir nodül tespit edildi. 2 yıldır bu takip edilmekteydi.

KANSER TANISI: Bu sefer de normal rutin muayeneye gittim. Ne yazık ki o nodülün yanında hiç umulmadık, beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi. Acil ameliyata girdim. Öncesinde biyopsi yaptılar. Biyopside teşhis koydular.

CİĞER SÖNMESİ: Biyopsi esnasında çok nadir görülen bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık. O nedenle hastanede kalma sürem uzadı. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdim. Çok şükür ülkeme döndüm. İlk defa bu kadar uzak kalıyorum. 40 gündür yurtdışındayım.

KEMOTERAPİ YOK: Bundan sonra kemoterapi ya da radyoterapi görme ihtiyacım yokmuş. Doktorun açıklaması. Takip edilmesi gereken bir durum olduğu söylendi. Nefes alma konusunda sıkıntım var. Bunun da 2-3 ay içinde düzelebileceğini söyledi. Bazı egzersizler yapmam gerekiyor. Bol bol yürüyüş yapmam gerekiyor ki normal hayata dönebileyim.

ERKEN TEŞHİS ŞANS: Erken müdahale etmek. Bir kötünün yanında bir şans. Erken teşhis olması benim için şansım bu. 6 ay sonra bir tomografi daha çekilerek durumum takip edilecek. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum.

BORÇLUYUM: Mübarek ramazan gününde Türk halkı namazında niyazında benim için dua etti. Şifa dileklerini yolladı. Beni çok mutlu etti. Bana güç kattı. Sabırla tedavimin yürümesini bekledim. Bana dua eden sevgisini yollayan herkese başta Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere arkadaşlarım ve dostlarıma bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam bu borcu ödeyemem.

NORMALE HAZIR DEĞİLİM: İnsan sevinçten ağlar mı? Sevinçten, mutluluktan gözyaşları döktüm. Bu kadar çok sevildiğimi biliyordum ama insanların o kadar yürekten dilekleriyle karşılaştım ki etkilenmemek mümkün değil. Çok şükür bugün sağlıkla ülkeme döndüm. Bir iki ay nekahat dönemim olacak. Normal yaşam için (bünyem) hazır değilim.

ABD'DEKİ TÜRKLER: Orada hastaneye gelen Türkler de çok fazlaydı. Hastanede beni yalnız bırakmadılar. Çok duygulandım. Allah kimseyi hastalıkla imtihan etmesin.