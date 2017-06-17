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'da devrildi: 10 yaralı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.6.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 19:12
Kütahya'da minibüs devrildi: 10 yaralı!

'da pazarlama elemanlarını taşıyan ün devrilmesi sonucu, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Aydoğmuş yönetimindeki 16 JT 802 plakalı , -Tavşanlı karayolunun 13 kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

da sürücü ile minibüsteki Ayşe Yaşar, Arife Cankurt, Ayşenur Zeybek, Elif Ulger, İlkay Demir, Zehra Polat, Duygu Çil, Sema Özkul ve Yağmur Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların, bir medikal pazarlama şirketinin satış elemanları olduğu öğrenildi.

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Kütahya'da minibüs devrildi: 10 yaralı!
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