Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 17 Haziran 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 75'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu hafta kazandıran numaralar 5, 8, 25, 28, 45 ve 49 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen bir kişi 1 milyon 685 bin 650 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 685 bin 650 lira 95 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 116 kişi 6 bin 119 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 33 kişi 75 lira 80'er kuruş, 3 bilen 126 bin 137 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazananın kuponunu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte 4 milyon 435 bin 916 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 764 bin 254 lira 36 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 985 bin 759 lira 26 kuruş aktarılacak.