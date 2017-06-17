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Organizatörlerin rahatlığı dikkat çekti

Giriş Tarihi: 17.6.2017 12:41
Organizatörlerin rahatlığı dikkat çekti

'nın Bodrum İlçesi'nde 20 metrelik ahşap yelkenli tekneyle yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 76 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Tekneden indirilen kaçakların ve insan kaçakçılarının rahat tavırları ise dikkat çekti.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Çatalada açıklarında seyir halindeki Sahil Güvenlik 302 botu görevlileri, şüphe üzerine ABD bayraklı 20 metre uzunluğundaki 'Sargona' adlı ahşap yelkenli tekneyi kontrol etti.

Tekne içine gizlenen Afganistan Pakistan ve Somali uyruklu 76 Kaçak bulundu. Aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde tekne ile birlikte Turgutreis Limanı'na getirildi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kaçaklar, tekneden indirilerek, limandaki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. 20 metrelik teknenin tamamen boşaltılması, bazı kaçakların saklandıkları yerden çıkmak istememesi nedeniyle zaman aldı. Tekneden indirilen kaçakların rahat tavırları ise dikkat çekti.

Teknede bulunan Gürcistan uyruklu 3 kişi de organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Kaçaklarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Organizatörlerin rahatlığı dikkat çekti
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