SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, deprem bugün saat 22.50'de Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Yerin 22.98 kilometre derinliğinde olan deprem, başta İzmir olmak üzere, Ege sahil şeridinde de hissedildi.

Paniğe neden olan depremda sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar, evlerinden dışarıya çıktı. İllk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü ilk etapta 5.5 olarak açıkladı.



Geçen 12 Haziran tarihinde de yine aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.