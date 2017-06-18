Edirnekapı'da şehitliğinde buruk "babalar günü"

"BABALAR GÜNÜ'NDE BİZ KENDİMİZ GELİYORUZ AYAĞINA"



10 Haziran 1995'te Bingöl'de şehit düşen Ayhan Kocaman'ın babası Ahmet Kocaman, her Cuma oğlunun mezarını ziyarete ettiğini, bugün de 'Babalar Günü' olması nedeniyle şehitliğe geldiğini belirterek, "Babalar Günü'nde biz kendimiz geliyoruz ayağına. O benim çocuğum. Ayağıma gelemiyor. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Yeter artık diyoruz. Bu evlatlarımızda bu günde gelip 'Baba' deyip elimizi öpse olmaz mı? Gencecik çocuklar mezarda yatıyor. Yazık değil mi?" dedi.

"BABA OLAMADI AMA BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLAMAYA GELDİK"



1995'te Ağrı'da şehit olan Rıza Karahan'ın annesi Keriman Karahan oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayarak, "20 yıldır geliyorum. Babalar gününü kutlamaya geldik oğlumun. Baba olamadı ama babalar gününü kutlamaya geldik. Çoluk çocuğa karışamadı" şeklinde konuştu. Şehidin adı verilen yeğeni 5 yaşındaki Rıza da amcasının mezardaki fotoğrafını öptü.