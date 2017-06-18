Kalpazan çetesinden ‘FETÖ’ çıktı

İzmir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen H.B., "Sahte para basan Bülent Gök boşta olduğum zamanlarda bana bu işi yapmayı teklif etti. Ben de bu dönemde işsiz olduğum için kabul ettim ve bu çete ile birlikte bir süre sahte para bastım. Ancak pişman oldum" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şebekenin lideri olduğu belirlenen Şehmus Artan (37), Bülent Gök (33), Kazım Gülbaşı (34), Erol Can Kılıç (19) ve Ramazan A.'yı (36) gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada da 36 sahte 200 lira, 92 sahte 100 lira, 2 de sahte 50 lira banknot ele geçirildi. Kalpazan şebekesinin lideri Şehmus Artan'ın evinde yapılan aramada ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 11 kitap ve bir CD bulundu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube'ye gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
5 zanlıdan, Ramazan A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.