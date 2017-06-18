Kayıp başvurusunun altından 'Ali Cengiz oyunu' çıktı!

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre bunun üzerine jandarma, AFAD ve polis ekipleri bölgede aramalar yaptı. Ancak Mehmet bulunamadı. Yol güzergâhından elde edilen görüntülerde de babanın tek başına olduğu belirlendi. Babanın verdiği fotoğraf ve nüfus cüzdanı üzerinden hastane kayıtlarına bakıldı.

Sorgulamalarda Mehmet'in 5 yıl boyunca sağlık kuruluşlarına gitmediği tespit edildi. Nevşehir nüfusuna kayıtlı kimlik üzerinden yapılan incelemede doğum belgesine de ulaşılamadı. Sözlü beyana göre, 2012 yılının aralık ayında Mehmet Tekeoğlu adına kimlik verildiği belirlendi.

'1 ÇOCUĞUMUZ VAR'

Ekipler soruşturmayı baba ve anneye çevirdi. Üç gün öncesine kadar aramalara katılan babanın 2 gündür kayıp olması şüpheleri kuvvetlendirdi. Ekipler psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne Zeliha Tekeoğlu ve 17 yaşındaki oğlu Batuhan Serkan Tekeoğlu'na İstanbul'da ulaştı.

Anne, 17 yaşındaki oğlundan başka çocuğu olmadığını söyledi. Anne Tekeoğlu, babanın gösterdiği fotoğrafın Batuhan'ın 5 yaşındaki fotoğrafı olduğunu söyledi. Batuhan da bu bilgileri doğrulayınca kayıp çocuk olmadığı tezi ağırlık kazandı.

ÇOCUK YALANIYLA 2 YIL İZİN

Jandarma yaptığı araştırmada babayla ilgili ilginç detaylara ulaştı. 2011'de Çanakkale'ye polis tayini çıkan Tarkan Tekeoğlu'nun çocuğu doğan kişilere tanınan "2 yıl ücretsiz izin" hakkından yararlandığı belirlendi.

Tekeoğlu'nun ücretsiz izin alabilmek için sözlü beyanla çocuğu olduğuna dair nüfus cüzdanı çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde çalışma yapılıyor. Çanakkale'ye atandıktan sonra 2 yıl ücretsiz izin kullanan, Nevşehir ve Kayseri'de arsa alıp inşaat yaptığı belirlenen Tekeoğlu'nun 2 ay önce emekliliğe hak kazanarak görevini bıraktığı öğrenildi.

Kayıp babanın ayrıca 200 bin TL'ye yakın borcu olduğu, kullandığı aracın da kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, baba Tekeoğlu'nun yasa çıkmadan ve Mehmet adlı çocuk nüfusa kayıt edilmeden 9 ay önce tüp bebek tedavisi gördüğünü de tespit etti.

Jandarma, hastane kayıtlarından anne Zeliha Tekeoğlu'nun yine aynı tarihlerde 1 düşük yaptığını belirledi. En son güvenlik kameraları tarafından Ankara yolunda görülen Tekeoğlu'nu bulmak için yürütülen çalışmalarsa devam ediyor.

SORU İŞARETLERİ



- Baba gayri meşru bir ilişkiden doğan çocuğunu nüfusa kayıt ettirmiş olabilir.

- Eşinin fark etmemesi için görev yeri Çanakkale'ye ailesini hiç getirmedi.

- Ticaret yapabilmek için hayali çocuk kayıt ettirip, 2 yıl ücretsiz izne çıktı.

- Hayali çocuğa hayat sigortası yaptırıp, kayıp başvurusunda bulunup para alma niyeti olabilir.

'BABAM NEDEN BÖYLE YAPTI?'

Batuhan, gazetedeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu doğruladı. Batuhan, "Babamla 4-5 gündür görüşmedim. Gazetedeki fotoğraf benim küçüklüğüm. Babama ulaşırsam neden böyle bir şey yaptığını soracağım" dedi.

Batuhan'ın anneannesi Gülsen Keser ise "Hayırsız bir damat. Neden söylediğini bilmediğimiz yalanıyla uğraşıyoruz. Uzun süredir de görmüyoruz. Aramız da iyi değildi. Çocuklarımı başka bir yere götürüyorum" diye konuştu.