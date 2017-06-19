Kızılay Dostları İftarda Buluştu

Her yıl Ramazan ayında, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar geleneği bu yıl da bozulmadı. Cemile Sultan Korusunda semazen gösterisi ve ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen iftara Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kızılay ana kademe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, üniversite kulüp temsilci ve üyeleri katıldı. İstanbul Şube Başkanlığı projelerine, yurtiçi, yurtdışı yardım çalışmalarına, insani yardım operasyonuna bağışlarıyla destek veren gönüllü ve bağışçılar da davetliler arasında yerini aldı. Yüzlerce hayırsever ve Kızılay dostunun bir araya geldiği iftarda hayırsever bağışçılar, Kızılay Onur Madalyalarını Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın elinden aldılar.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana bağışçılarından aldığı güç ile milyonlarca insana yardım ulaştıran, onların yaralarını saran, iyiliğin ve yardımlaşmanın kurumsal bir markası halini alan Türk Kızılayı 149. kuruluş yıldönümünde de yürütülen projeler ile her geçen gün daha fazla insana ve daha derinden dokunmayı başarıyor. Bir zamanlar, kan ihtiyacı gideren, savaşlarda yaraları saran bir kurum olarak görülen Kızılay bugünlerde bu algının çok ötesinde bir vizyon, misyon ile Türk yardımseverliğinin, alicenaplığının adeta bir tezahürü olduğunu ispat etmekte ve birçok alanda gerçekleştirilen yardım faaliyetleri ile her kesime, dil din, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin dokunmayı başarmış bulunmakta.

Bugünümüz ve yarınımız çocuklara verilen eğitim desteği, ihtiyaç sahiplerine sunduğu sosyal imkânlar, uluslararası yardım projeleri, gençlik hizmetleri, uluslararası öğrencileri çatısı altında buluşturması, 81 ilde gerçekleştirilen anaokulu projesi ve daha nice maddi, manevi destek faaliyetleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan ayı içerisinde hız kazanan yardım projeleri, Ramazan Gıda yardımları ile yurtiçi ve yurtdışında ayrı bir öneme sahip elbet. İstanbul Şube Başkanlığı iftar organizasyonu ile tüm bu yardım projelerinin gönül işçileri ve destekçilerini bir araya getirdi. Program, içeriği ile manevi bir atmosfer oluşturdu. İftar ve dualar eşliğinde başlayan gece Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın açılış konuşması ile başlarken Semiha Yıldırım'a, himayesinde yürütülen 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında yaptırılan anaokullarının maket çalışması hediye edildi.

TÜRK KIZILAYI ANAOKULLARIMIZIN 35 TANESİNİN İHALESİ TAMAMLANDI

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı'nın iftar davetinde bulunmaktan ve birbirinden başarılı projelerin yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Semiha Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "

Ramazan-ı Şerifinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mübarek Ramazan ayı, inşallah yakın coğrafyamızda ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, esenliğe ve huzura vesile olur. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz birçok konuda olduğu gibi cömertlikte de bizim rehberimizdi.

Efendimizin güzel ahlakı ve yardımseverliği Ramazan ayında daha da artar, yoğunlaşırdı. Türk Kızılayı da hem bizim topraklarımızda, hem de bütün dünyada peygamberimizin cömertlik mirasına uygun hizmetler veriyor. Bu hizmetler Ramazan ayının manevi iklimi ve bereketiyle daha da büyüyor ve zenginleşiyor. Nice ihtiyaç sahipleri, nice yaralı gönül bu hayır seferberliği vesilesiyle derdine derman buluyor. İşte Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve sizlerin desteğini aldığımız bir projede daha hızla ilerliyoruz.

Türk Kızılayı Anaokullarımızın 35 tanesinin ihalesi tamamlandı ve bu okulların yapımına başlandı.

Allah bütün Kızılay mensuplarından, bütün yardımsever insanlarımızdan razı olsun.

Hayırlı hizmetler için gecesini gündüzüne katan her kulunun Allah yar ve yardımcısı olsun. Ramazan'ın bereketiyle inşallah tüm ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülsün, ocakları şenlensin.

Rabbim bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları ve eda ettiğimiz ibadetleri kabul eylesin.

Bu iftarın organizasyonda görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor Türk Kızılayı'na hayırlı işlerinde muvaffakiyet diliyorum." İfadelerini kullandı.

KIZILAY ARTIK ULUSLARARASI STANDARTTA BİR MARKA

İftar programına katılan ve konuşmasını gerçekleştiren Vali Şahin, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığının düzenlediği organizasyonda bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederken vesile olanlara teşekkürlerini ileterek sözlerine devam etti. Türk Kızılay'ının 99 Marmara depreminden bu yana eski algının aksine mahcup olmayan, genel merkez ve şubeleri ile yürütülen yardım çalışmaları, dünya standartlarında sunduğu imkanlar ve yöntemler ile bir marka halini aldığına vurgu yaptı. Bu çalışmalara destek veren gönüllü ve destekçilerin önemine dikkat çeken Şahin, Kızılay'ın artık Avrupa'da dahi rol model teşkil eden bir yardım kuruluşu, bir marka haline geldiğini ifade etti. Özellikle çocuklar özelinde gerçekleştirilen proje ve çalışmaların geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu dile getiren Şahin, bu minvalde şimdiden iç açıcı rakamlara ulaşan 81 il 81 Anaokulu yapımlarının ve bağışlarının hedefine ulaşacağına olan inancını dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

İNSANLARIN EN HAYIRLISI, İNSANLARA HAYRI OLANDIR

Konuşmasına, "Çok değerli öğretmenim, tevazünün ve geleneksel Türk kadınlığının, anneliğinin benim nazarımda hayat bulmuş şahsiyeti Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi, kıymetli bağışçılarımız, yol arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, gençlik ve kadın kollarımızın kıymetli üyeleri ve basınımızın değerli mensupları, iyilik hilalinin gölgesinde, mübarek ramazanı kendimize sebep kılarak siz kıymetli iyilik erbaplarıyla, yardımseverlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyorum." Şeklinde selamlama ile başlayan İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Türk Kızılayı ve Şube başkanlığı olarak iyiliğe, yardımseverliğe verdikleri önemi vurgulayan ve projeler hakkında bilgi veren açılış konuşması ile devam etti. Yıldırım: "Ey kalbi büyük, gönlü zengin, iyilikte yarışan kıymetli misafirler, bu hilal uğruna, bu hilalin altında bizi bir araya getiren şey inanın ki doğruluktan ve iyilikten başka bir şey değil! Çünkü doğruluk, dost kapısıdır. Çünkü doğruluk, yüz akıdır ve iyilikte yarışanların, yani doğruları aynı olanların yolları kapıları ayrı olmaz. Bu şiarla çıktığımız yolda her gün biraz daha büyüdük. Kervanımıza yeni dostlar katıldı ve her işimizden sonra daha güçlü olarak koştuk mazlumlara.

Sanılanın aksine İstanbul Kızılay Şube çok genç çok yeni bir şube lakin bugün 2012 yılında kurduğumuz şubemizi tüm Türkiye'de sizlerin büyük teveccühü ile şubeler arasında işlem hacmi bakımından en büyüğü. Şükür ki bize güvenenlere ve adımızı aldığımız bu kadim şehre layık olmayı başardık. Yardım seferberliğini devam ettirdik. Bayramda çocuk olmak dedik, minik eller üşümesin dedik, 81 ilden 81 çocuk dedik ve değerli hanımefendinin himayelerinde 81 il 81 Kızılay Anaokulu dedik. Az öncede dediğim gibi 2012 yılından beri ilk gün ki aşkla koşar adım yürümekteyiz. Bizler bu hilalin altında var olan projelerimizi hayata geçirmek ve yeni iyilik hareketlerine vücut bulabilmek adına sizlerin destek ve dualarınıza talibiz." İfadelerini kullandı.

Gece Sonunda davetlilere, hazırlanan hediye paketi ve İstanbul Şube Başkanlığı'na ait "İyilik Vitrini" dergisi takdim edildi.