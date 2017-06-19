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Köprü çöktü, otomobil ırmağa uçtu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 22:44
Köprü çöktü, otomobil ırmağa uçtu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Şeyhhalil köyü yakınlarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle köy girişindeki köprü çöktü. Bu sırada köprünün üzerinden geçen otomobil ırmağa düşerken sürücüsü de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şeyhhalil köyü yakınlarında meydana geldi. Bahattin Karaaslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Tokat'a bağlı Beyazıt köyü ile Yıldızeli'ne bağlı Şeyhalil köyü arasındaki köprünün sağanak yağış nedeniyle çökmesi sonucu ırmağa uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Karaaslan'ın ayağında kırık olduğu öğrenildi. Irmağa uçan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köprü çöktü, otomobil ırmağa uçtu
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