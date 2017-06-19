Köprü çöktü, otomobil ırmağa uçtu

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şeyhhalil köyü yakınlarında meydana geldi. Bahattin Karaaslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Tokat'a bağlı Beyazıt köyü ile Yıldızeli'ne bağlı Şeyhalil köyü arasındaki köprünün sağanak yağış nedeniyle çökmesi sonucu ırmağa uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Karaaslan'ın ayağında kırık olduğu öğrenildi. Irmağa uçan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.