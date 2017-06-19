Mardin'de trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayalıpınar Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden henüz sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 47 LH 586 ve 35 HB 3927 plakalı iki kamyonet, çarpıştıktan sonra devrildi.

4 ÖLÜ, 13 YARALI

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Her iki aracın şarampole yuvarlandığı kazada Sultan Aktekin, Gazale Aktekin ve Adile Acar olay yerinde, Hatice Acar ise kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, beraberinde Cumhuriyet Savcısı İrfan Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi ve İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ile geldiği hastanede yaralıları ziyaret etti.





