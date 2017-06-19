Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 19 Haziran 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 776'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 24, 32, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 52, 60, 62, 71, 73, 76 ve 79 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 136 bin 464'er lira ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 136 bin 464 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 72 kişi 2 bin 527 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 339 kişi 135 lira 95'er kuruş, 7 bilen 14 bin 108 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 88 bin 486 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 775 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Kemer ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 819 bin 513 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 725 bin 270 lira 34 kuruş KDV, 404 bin 336 lira 37 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.