Banka ATM’lerine düzenek kuran 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 20 Mayıs tarihinde Karşıyaka ilçesinde bulunan bir ATM'de, kart kopyalama aparatı olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu aparatı takan şahısların Bulgaristan uyruklu P.P.S. (45), M.T.G. (47) ve R.D.S. (54) olduğunu belirledi. Bulgaristan plakalı bir otomobille Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları anlaşılan şüphelilerin yine aynı sınır kapısından çıktıkları tespit edildi. Yapılan takip sonrası söz konusu şahısların 14 Haziran tarihinde Türkiye'ye tekrar giriş yaptıkları belirlendi. Şahısların Aliağa ilçesinde bulunan bir otele yerleştiklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde , P.P.S., M.T.G. ve R.D.S. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 5 adet hafıza kartı, 10 adet kart kopyalama aparatı, 3 adet ATM gizli kamera düzeneği, çok sayıda aparat yapım malzemesi, kopyalanmış kart bilgilerinin aktarılmasına yarayan 16 adet manyetik şeritli plastik kart ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN İÇİNDEN KULLANIMA HAZIR DÜZENEK ÇIKTI

Ele geçirilen malzemeleri inceleyen polis ekipleri, ATM'lerdeki tuş takımını görüntüleyen gizli kamera görüntüleri olduğu, ayrıca şüphelilerden elde edilen diz üstü bilgisayarın kasasının iç kısmına, 2 adet kullanıma hazır kopyalama aparat takımı gizlendiğini tespit etti. Ayrıca yakalanan şüphelilerin suçlamaları kabul ettikleri, banka ve kredi kartı kopyalama amacıyla ülkeye kısa süreli giriş çıkışlar yaptıkları, çok sayıda kart kopyalayarak yurt dışına dönüp para çekim işlemleri yapmayı planladıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.P.S., M.T.G. ve R.D.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.