Beyaz Saray’da ilk iftar 202 yıl önceydi

ABD'de 20 yıldır süren Beyaz Saray iftarı veya ramazan resepsiyonu, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesiyle kesintiye uğradı. ABD basını ise ülkenin kurucularından Jefferson tarafından, Osmanlı devletine bağlı Tunuslu bir elçi için verilen ilk iftarı gündeme getiriyor. ABD tarihinin ilk resmi iftarı, Amerikan ulusunun kurucu babalarından, Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazarı ve ABD'nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson tarafından 1805'te verildi. Büyük ilgi gören bir hikâyeye sahip bu iftarın verilme nedeni ise o dönem Osmanlı devletine bağlı otonom bir bölge olan Tunus Beyliği'nin gönderdiği elçi Süleyman Mellimelli'nin Washington'da olmasıydı. Başkan Jefferson, Mellimelli için Beyaz Saray'daki günlük yemek vaktini değiştirerek gün batımına erteledi ve davetiyelere "Akşam yemeği, tam olarak güneşin batışında masada olacaktır" ifadelerini ekletti. İlk iftar davetinde hazır bulunan ve daha sonradan ABD'nin altıncı başkanı olacak John Quincy Adams söz konusu davetten, anılarında "Başkan'ın masasında, Tunuslu elçi ve iki sekreteriyle birlikte akşam yemeği yedim. Davetiyede, yemeğin tam olarak gün batımında servis edileceği yazıyordu. Çünkü Türkler'in güneş ufuk çizgisinin üstündeyken oruç tuttuğu ramazandaydık" ifadeleriyle bahsetti.



TRUMP İFTAR DAVETİ VERMEDİ

Başkan Clinton döneminde First Lady Hillary Clinton'ın girişimleriyle başlayan Beyaz Saray'daki iftar yemekleri veya Ramazan Bayramı resepsiyonunu George Bush ve Barack Obama da görev süreleri boyunca devam ettirdi. Ancak yeni Başkan Donald Trump, ramazanın bitimine günler kala henüz bir iftar daveti vermedi. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ise iftar geleneğini bozacaklarını söylediği basına yansıdı.