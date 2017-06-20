Hepsinin umudu Müge Anlı

Cuma günü sezon finali yapmaya hazırlanan atv
'nin büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı
ile Tatlı Sert son haftasını kayıplara ayırdı. Müge Anlı sezon içinde cinayet, dolandırma ve kavuşturma gibi ele aldığı dosyaları çözüme ulaştırırken yer veremediği kayıplar için özel bir yayın hazırladı. Müge Anlı dünkü yayını "Bugün farklı bir program yapacağız. Kameralar artık bizde değil kayıp yakınlarında olacak. Onlar için özel program hazırladık" sözleriyle açtı. Programlarında kayıp yakınlarının sesi olmaya çalışan ve bugüne kadar bin 639 kaybın bulunmasını sağlayan ünlü sunucu, farklı bir karar aldıklarını, sezon boyunca kendilerine ulaşan ancak yayına çıkamayan tüm kayıp yakınlarını programa davet ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda hafta boyunca özel yayınlara, ekrana çıkma fırsatı bulamayan kayıp yakınları konuk edilecek. Dün stüdyoya gelen 90 kayıp yakını kaybettikleri sevenleri için gözyaşı döktü. Stüdyo kayıp yakınlarıyla doldu taştı.
KAYIP HABİBE BULUNDU
Kayıplara ayrılan özel yayın, dün bir kaybın izine ulaşarak yine bir başarıya imza attı. 28 Mart'ta Tekirdağ Çorlu'da kaybolan Habibe Sancak'ın anne ve babası yayında kızlarının izini aradı. Habibe'yi gördüğünü söyleyen bir kişinin yayına bağlanmasıyla film gibi bir dram ortaya çıktı. 18 yaşına basmadan kaçarak evlenen Habibe'nin, reşit olunca kayınpederi tarafından oğlundan zorla boşandırılarak 7 bin lira karşılığında yine Çorlu'da başka birine satıldığı belirlendi. Vicdansız kayınpederin, Habibe'ye anne ve babasının öldüğünü söylediği bilgisi stüdyoda şok etkisi yarattı. Telefonla programa bağlanan Habibe, anne ve babasının stüdyoda olduğunu öğrenince gözyaşı döktü. Program hafta boyunca kayıp yakınlarını ağırlamayı sürdürecek.