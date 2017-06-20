İki metrelik karla mücadele

Antalya'nın Akseki ilçesinde haziran ayında yayla yollarının açılması için karla mücadele yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Akseki'nin Morca Yaylası'nda yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekibi, Akseki ilçesine 55 kilometre, Çukurköy Mahallesi'ne 28 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolunu iş makineleri yardımıyla ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çukurköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, Morca Yaylası yolunun bazı bölümlerinin hala kar nedeniyle kapalı olduğunu söyledi. Haziran ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen yaylaya çıkamadıklarını dile getiren Akça, "Kar nedeniyle yayla yolumuz kapalıydı. Mahalle halkı da hayvanlarını yaylaya çıkaramadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinesi gönderilerek yayla yolumuz açıldı" şeklinde konuştu.



'ENGEL KALMADI'

Büyükşehir Belediyesi iş makinesi operatörü Murat İnci, Çukurköy Mahallesi mevkisinde karla mücadele ettiklerini ve son olarak yayla yolunu açtıklarını anlattı. İnci, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm yayla yollarında karla mücadele yaptık. Morca Yaylası'nın yolunu da açtık, artık vatandaşın yaylaya çıkması için hiçbir engel kalmadı" ifadesini kullandı.



TARİH: 19 HAZİRAN... YER: ANTALYA...



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