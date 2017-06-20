İp sandaletlere ilgi büyük

Meksika'da kullanılan doğa dostu, rahat ve hafif ip Nomadic Republic sandaletleri Türkiye'de de üretilmeye başlandı.

KADINLAR DA KAZANIYOR

El emeği terlik ve sandaletler Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, önceden sosyal güvencesi olmayan, tarım alanında çalışan kadınların ellerinden çıkıyor. Gündelik işlere gidiyorlardı şimdi ise eğitim süresini tamamlayarak iş başı yapıyorlar. Onları en mutlu eden ise üretimini yaptıkları sandaletleri başkalarının ayağında görmek olduğunu söylüyorlar. Üretim yapan bir bayan işçi başta beceremeyeceğinden korksa da azimle çalışmaya devam etmiş; şimdi iş arkadaşlarıyla beraber zevkle yaptıkları el işlerinden çok memnun. Yazın güneş altında, kışın soğukta bahçelerde çalışıp gündelikle geçinirken şimdi düzenli gelir ve güvencelere sahip oldukları için mutlular. Yaptıkları sandaletleri kendileri de giyiyor, görenlerin de çok beğendiğini söylüyorlarlar.

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