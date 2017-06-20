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lar arasında 2 metrekarelik arsa sı: 2 ölü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 09:39
Komşular arasında 2 metrekarelik arsa kavgası: 2 ölü

'da iki aile evlerinin, evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı sında baba-oğul yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik, evlerinin arasından geçen 2 metrekarelik arsaya duvar örmek isteyen ları Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö. ile sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı da İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik yaralandı.

Ağır yaralan baba-oğul, komşuları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İslam ve Yusuf Alçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alan polis ekipleri, kavgaya karışan Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Mehmet Ö'nün ilk ifadesinde, kavgada bıçağı kendisinin kullandığını söylediği ileri sürüldü.

ZANLILARIN EVİ ATEŞE VERDİLDİ

Olay yerindeki incelemelerini tamamlayıp ayrılan güvenlik güçleri, zanlılara ait iki katlı evin ateşe verildiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından kundaklama olayını gerçekleştirenlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Komşular arasında 2 metrekarelik arsa kavgası: 2 ölü
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