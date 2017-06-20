Otomobilin bagajından silahla vurulmuş 3 yaralı çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Tülmen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polisi ekipleri, kendilerini görüp kaçmaya başlayan Halil A.'nın kullandığı 63 PN 837 plakalı otomobilin peşine düştü. Polis ile otomobil arasında yaşanan kovalamaca kazayla son buldu. Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralı olarak, polise silahla ateş açtı.

BAGAJDAN SİLAHLA VURULMUŞ 3 YARALI ÇIKTI

Mermileri biten zanlı kıskıvrak yakalanırken bagajı açan polisler, içerisinde silahla vurulmuş 3 yaralı daha olduğunu gördü. Bagajdan çıkan 3 yaralı ile polisin yakaladığı sürücü, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıslardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, zanlıların uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yüzünden kavga etmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde dururken, detaylı bilgilin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yaralıların polise yakalanmadan hastaneye götürülmek istendiği için bagajda taşındığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.